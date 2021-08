Restauração vale 80% do valor já apurado para o IVAucher

O sector da restauração foi o responsável por 16,8 milhões de euros em IVA no mês de Junho, que poderão ser recuperados pelos consumidores a partir de 1 de Outubro. Estabelecimentos aderentes vão ter um selo que os identifica como participantes do IVAucher.

Dos 21,2 milhões de euros que já estão à espera de serem usados pelos consumidores no âmbito do IVAucher a partir do dia 1 de Outubro, 80%, equivalentes a 16,8 milhões de euros, tiveram origem na restauração.