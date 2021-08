Miguel Oliveira parte da 12.ª posição na Áustria

Miguel Oliveira vai partir este domingo da 12.ª posição para o Grande Prémio da Áustria de MotoGP (13h, SPTV2). O piloto português regressou para a qualificação deste sábado ainda com algumas dores provocadas pela aparatosa queda nos treinos livres na vépera, acabando por ficar na última posição na Q2, que define o alinhamento da grelha de partida. A pole position ficou na posse do espanhol Jorge Martin.

O segundo mais rápido na qualificação foi o italiano Francesco Bagnaia, reservando para a Ducati as duas primeiras posições na partida. Logo atrás estará a Yamaha do francês Fabio Quartararo, que lidera confortavelmente a classificação do Mundial, com mais 34 pontos do que o seu compatriota Johann Zarco da Ducati.

Já Miguel Oliveira, que regressa à pista onde alcançou a primeira vitória de sempre de MotoGP, na temporada passada, ocupa o sétimo lugar, liderando as KTM, a 71 pontos de distância de Quartararo.