Brasil é bicampeão olímpico de futebol

Com um golo no prolongamento, a selecção brasileira derrotou a Espanha e revalidou o título de futebol nos Jogos Olímpicos.

A selecção brasileira de futebol revalidou neste sábado o título olímpico de futebol. No Nissan Stadium, em Yokohama, o duelo entre Brasil e Espanha apenas foi decidido no prolongamento, mas um golo de Malcom, avançado do Zenit, garantiu aos brasileiros a conquista pela segunda vez consecutiva da medalha de ouro no torneio olímpico de futebol.

Num jogo onde o Brasil chegou ao intervalo a vencer de forma justa com um golo de Matheus Cunha, a Espanha conseguiu restabelecer a igualdade já na segunda parte, depois de Mikel Oyarazbal marcar – o avançado da Real Sociedad também esteve presente no Euro 2020.

Com tudo empatado, o duelo entre brasileiros e espanhóis foi apenas decidido no prolongamento, período onde um erro de Jesus Vallejo foi bem aproveitado por Malcom, que fez o 2-1 final favorável ao Brasil, que reeditou a conquista do ouro no futebol cinco anos depois de vencer nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.