Primeiro documentário sobre os Led Zeppelin estreia no Festival de Veneza

É certo que já existe The Song Remains the Same, parte filme concerto, parte documentário dos Led Zeppelin em digressão, parte extravagância fantasista. O que se anuncia agora, porém, é toda uma outra coisa, bastante diferente do filme realizado por Peter Clifton e estreado em 1976. Becoming Led Zeppelin é o primeiro documentário oficial dedicado à história da banda de Whole lotta love. Realizado por Bernard McMahon, terá estreia no Festival de Veneza, cuja edição 2021 decorre entre 1 e 11 de Setembro.

Tendo por base entrevistas feitas para o documentário aos três membros sobreviventes da banda, o vocalista Robert Plant, o guitarrista Jimmy Page e o baixista John Paul Jones, bem como registos antigos de John Bonham, o baterista falecido em 1980, Becoming Led Zeppelin recuará aos percursos individuais do quarteto, avançando pela sua formação, em 1968, nascidos das cinzas dos Yardbirds, e pela sua transformação posterior em maior banda rock da década de 1970.

Anunciado em 2019, o documentário está agora prestes a revelar-se. Daqui a um mês, Veneza irá acolhê-lo, sendo apresentado fora da competição no festival. Em declarações à Variety, Bernard McMahon desvendou um pouco daquilo que poderemos esperar. E, pelo que disse, haverá afinal no documentário algo de The Song Remains The Same, que tinha por base os concertos da banda no Madison Square Garden, em Nova Iorque, em 1973, mas onde foram incluídas sequências ficcionadas protagonizadas por cada um dos Led Zeppelin – John Paul Jones como uma variação d’O Fantasma da Ópera ou John Bonham como piloto de “drag racing”.

“O meu objectivo com Becoming Led Zeppelin foi fazer um documentário que pareça e se sinta como um musical”, explicou o realizador. “Quis coser as quatro histórias dos membros da banda antes e depois de formarem o seu grupo, com grandes porções da sua história apresentada com recurso a apenas música e imaginário, contextualizando a música nos locais onde foi criada e com os acontecimentos mundiais que a inspiraram.” Tal como em The Song Remains the Same, também haverá espaço para “sequências de fantasia”, acrescentou o realizador, inspiradas, no que será surpreendente tendo em conta a natureza do som dos Led Zeppelin, em Serenata à Chuva, o clássico dos musicais de Hollywood protagonizado por Gene Kelly. O objectivo, adianta McMahon, será “criar um efeito visual do frenesim da sua carreira inicial”.

Os Led Zeppelin puseram fim à carreira em 1980, na sequência da morte de John Bonham, e reuniram-se esporadicamente para concertos especiais, como o Live Aid de 1985 e, mais recentemente, em 2007, para um concerto de homenagem a Ahmet Ertegun, o histórico fundador da Atlantic Records, responsável pelo lançamento da carreira discográfica da banda, que morrera um ano antes.