O que tem hoje o sul dos EUA para dizer ao mundo?

Os afro-americanos do sul dos EUA foram muitas coisas, mas nunca rednecks… pela simples razão de que enfrentaram preconceitos e traumas bem mais profundos. Em Chronicling Stankonia — The Rise of the Hip-Hop South, a académica Regina N. Bradley abre o livro sobre crescer no sul de headphones nos ouvidos e de como a música lhe permitiu “localizar-se” na História do seu país.