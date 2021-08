Um bot e outras formas de não perder as notícias

Há muitas funcionalidades para que não lhe escapem as notícias, a análise e a opinião do PÚBLICO.

O tempo é finito e ninguém lê tudo sobre tudo. Há ferramentas que ajudam os utilizadores a manterem-se informados sobre o que lhes interessa. No PÚBLICO, damos aos utilizadores várias formas de receberem o nosso jornalismo.

Os utilizadores do Facebook Messenger podem usar o nosso bot nesta plataforma. Ao seleccionar um dos temas apresentados, irá receber sugestões de artigos de acordo com o que escolheu. Também pode simplesmente escrever uma mensagem com aquilo que quer – “Jogos Olímpicos”, “coronavírus”, “economia” – e obter sugestões de artigos relevantes.

Quem preferir alertas – seja no telemóvel ou no computador –, tem a possibilidade de configurar nesta página os temas a seguir.

Para além de poder receber alertas quando há novos artigos nas principais secções do PÚBLICO, é possível personalizar completamente os conteúdos recebidos. Os utilizadores podem seleccionar qualquer um dos cerca de dez mil tópicos em que o jornalismo do PÚBLICO é categorizado: emprego, inteligência artificial, futebol, séries, ensino superior. Outra opção permite receber um alerta sempre que é publicado um novo texto de um jornalista ou colunista específico.

Os alertas nesta página funcionam através do browser usado para navegar (Chrome, Firefox, Edge, Safari), seja em computador ou em telemóvel. Mas também é possível configurá-los na aplicação, disponível para Android e iOS.

Estamos ainda em todas as grandes redes sociais. Pode seguir-nos no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, e subscrever o nosso canal no YouTube. Para além da conta principal do PÚBLICO, temos muitas outras, como o Facebook do Ípsilon ou o Instagram do P3.

Já as newsletters permitem receber notícias e análise no email. As newsletters Despertador e PÚBLICO Hoje são diárias e destinam-se a quem não se quer perder na actualidade. Mas também temos várias newsletters com sugestões de lazer – da cultura à gastronomia e viagens – e outras que oferecem um olhar atento sobre o que se passa em áreas como a tecnologia e o ambiente.