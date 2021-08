A variante Delta está, ou não, a causar sintomas novos? A questão divide os especialistas ouvidos pelo PÚBLICO

Roberto Roncon, chefe dos cuidados intensivos do Hospital de São João, e Nelson Pereira, director de urgência e medicina intensiva do Centro Hospitalar Universitário de São João, notam uma mudança nos sintomas apresentados por quem ficou infectado recentemente. Já o virologista Pedro Simas contraria os estudos que sugerem que a variante Delta possa ser responsável por uma alteração do quadro clínico.