Portugal atingiu meta de 70% da população vacinada com pelo menos uma dose

Já foram administradas, em Portugal continental, cerca de 12,1 milhões de vacinas. Foram vacinadas com pelo menos uma dose 6,9 milhões de pessoas, e 6,2 milhões já têm o esquema vacinal completo, informou o Ministério da Saúde.

Portugal atingiu esta sexta-feira o objectivo de ter 70% da população de Portugal continental vacinada contra a covid-19 com pelo menos uma dose, marca que foi atingida ainda antes da data inicialmente prevista, informou o Ministério da Saúde em comunicado enviado às redacções.

O Governo informa ainda que se for tida em conta apenas a população com 16 ou mais anos em Portugal continental, “estima-se que já cerca de 82% tenha iniciado o seu esquema vacinal, sendo que, destes, 75% já terão a vacinação completa.”

“O ritmo de vacinação das duas últimas semanas tem-se mantido elevado, com uma média acima das 80 mil vacinas administradas por dia e prevê-se que este ritmo possa vir a ser acelerado durante o mês de Agosto, graças a uma maior disponibilidade de vacinas, resultado dos esforços de negociação do Governo Português. Assim, cumprindo-se as expectativas relativas ao calendário previsto de entregas em território nacional, deverão chegar quase três milhões de vacinas até ao final deste mês”, dá ainda conta o Ministério.

O Governo sublinha que “este marco só foi possível graças ao compromisso e esforços de todos os profissionais de saúde e outras entidades envolvidas nesta campanha de vacinação, incluindo forças armadas, forças de segurança e autarquias, bem como à grande adesão demonstrada pelos portugueses”.

A 10 de Julho já tinha sido atingido o objectivo de ter 70% da população adulta vacinada com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, marco que também foi alcançado ainda antes da data prevista.