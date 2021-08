Já temos 70% da população vacinada com 1 dose. Mas não se pode falar em imunidade de grupo

A meta de ter 70% da população vacinada contra a covid-19 com pelo menos uma dose foi atingida na sexta-feira, antes mesmo da data projectada. É uma boa notícia, mas estamos longe de poder respirar de alívio, até porque a associação deste número mítico ao conceito de imunidade de grupo está completamente desactualizada. Esta meta tem, aliás, vindo a ser esticada sucessivamente com o aparecimento das novas variantes e já se admite a hipótese de que nunca chegue a ser atingida, sequer. Como os especialistas não se cansam de explicar, ter 70% da população vacinada, mesmo com as duas doses, não é suficiente para travar totalmente a circulação do SARS-CoV-2.