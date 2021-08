Breve guia para quem concorre ao Concurso Nacional de Acesso 2021

Mais de 52 mil vagas, 17 cursos novos e outras novidades no ingresso no ensino superior, que arranca esta sexta-feira.

O período de candidaturas ao concurso nacional de acesso ao ensino superior deste ano começa esta sexta-feira. Os estudantes podem apresentar a sua candidatura, que é feita exclusivamente online através do site da Direcção-Geral do Ensino Superior, até ao dia 20 de Agosto. Os resultados da 1.ª fase de ingresso são conhecidos no final de Setembro.