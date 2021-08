Morreu José Manuel Carreira Marques, antigo presidente da Câmara de Beja

O antigo presidente da Câmara de Beja José Manuel Carreira Marques morreu esta sexta-feira, aos 77 anos, no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), revelou à agência Lusa fonte próxima da família.

Segundo a mesma fonte, o antigo presidente, que tinha “problemas renais e de diabetes”, estava internado “há cerca de uma semana”, na unidade hospital de Évora, acabando por morrer esta madrugada, vítima de “paragem cardiorrespiratória”.

Natural de Falagueira, no concelho de Amadora (Lisboa), José Manuel Carreira Marques, técnico de contas de profissão, foi eleito para a Câmara de Beja, pela primeira vez, nas eleições de 1982 e tomou posse em Janeiro de 1983, presidindo ao município até 2005, sempre eleito por coligações lideradas pelo PCP.

Antes de ser presidente de câmara, Carreira Marques, que residiu em Beja desde os 15 anos, foi eleito deputado pelo PCP na primeira Assembleia Constituinte e foi depois deputado do partido na Assembleia da República pelo círculo de Beja, entre 1976 e 1982. Na sua passagem pela Assembleia da República, fez também parte da comissão parlamentar portuguesa no Conselho da Europa.

Militante do PCP desde 1974, Carreira Marques foi igualmente um dos “rostos” no Alentejo do Movimento da Renovação Comunista.

Presidiu ao Conselho Fiscal da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, entre 1986 e 1989.

O político integrou o Conselho Geral da Empresa de Desenvolvimento do Aeroporto de Beja, ligada à criação do actual Aeroporto de Beja, foi membro da Comissão de Acompanhamento Ambiental das Infra-estruturas de Alqueva e presidiu à Assembleia Distrital de Beja, entre outros cargos ao longo da carreira.

Depois de ter deixado o município da capital de distrito alentejana, em Outubro de 2005, exerceu as funções de presidente da administração e de director executivo do Conservatório Regional do Baixo Alentejo, com sede em Beja, entre Setembro de 2009 e Outubro de 2010.

Antigo redactor do extinto jornal O Camponês, Carreira Marques colaborou com diversos meios de comunicação social locais e foi também autor de livros de crónicas e de poesia.