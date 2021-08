Festival Vai-m’à Banda regressa a Guimarães numa “versão adaptada aos desafios actuais”

O festival Vai-m'à Banda regressa a Guimarães, no próximo dia 27, numa “versão adaptada aos desafios actuais”, com actuações de Filipe Sambado, Chinaskee, Maria Reis e Fumo Ninja, “em largos da cidade não muito longe das tascas”, anuncia a organização.

De acordo com o comunicado enviado à agência Lusa, a Revolve e a Câmara de Guimarães, entidades organizadoras do evento, referem que a quarta edição do festival, ao invés de juntar público e artistas à mesa de tascas de Guimarães, no distrito de Braga, em “encontros de malgas de vinho e caldo verde”, vai acontecer em locais ao ar livre.

Foto Vai-m'à Banda|Facebook

Na sexta-feira, 27 de Agosto, no Largo Condessa do Juncal, depois da hora de jantar, apresenta-se Filipe Sambado e Chinaskee. No sábado, durante a tarde e entre lanches, o Vai-m'à Banda sobe à Penha para a estreia absoluta de Fumo Ninja e Maria Reis, no Largo da Comissão da Penha.

Embora os ingressos sejam gratuitos, “de modo a cumprir as regras sanitárias e a criar uma experiência segura”, cada concerto terá um número limitado de lugares, com bilhetes a levantar horas antes de cada espectáculo, na Tasca Expresso, “onde tradicionalmente se inicia o certame”.

A organização refere que serão disponibilizadas pulseiras de acesso à viagem de teleférico para a Penha, por 1,5 euros, mas em número limitado de lugares e mediante levantamento prévio.

“Convidamos o público a sentar-se [ao ar livre] antes e depois do jantar e entre lanches, e apreciar a música - que seria ouvida, num ano normal, entre tilintar de copos - de forma ordeira e organizada, como a situação exige”, lê-se no comunicado.