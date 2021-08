Vacinas: crianças de países ricos à frente de médicos de países pobres

Portugal é um dos países da UE com a vacinação mais avançada, tendo atingido 58% da população com as duas doses completas. Apesar dos atrasos pontuais em alguns centros de vacinação, foi um dos países que mais vacinou, em percentagem da população, durante as últimas semanas, e não é demais recordar o esforço coletivo da estrutura montada para as vacinas – envolvendo forças de segurança, proteção civil, autoridades civis e de saúde, numa operação logística nunca vista por estes lados.