Um espião no seu telemóvel

O mercado da ciberespionagem está em crescimento acelerado. Com a entrada da tecnologia em todas as esferas das nossas vidas, dispararam as possibilidades de usar um qualquer aparelho eletrónico para desvendar os segredos da vida de qualquer pessoa. As denúncias recentes sobre a aplicação Pegasus são um grande exemplo disso.