O salto para a liberdade

A medalha de ouro de Pedro Pichardo no triplo salto em Tóquio não significou apenas igualar os feitos de Carlos Lopes, Rosa Mota, Fernanda Ribeiro e Nélson Évora no pódio olímpico. Foi um salto para a liberdade ao fugir de um regime político cubano cada vez mais caquético e que o renegou. Lembrou-me aquele salto do soldado da RDA que se evadiu para a Alemanha Ocidental na década de 60 por entre a cerca de arame farpado que dividia o país. Naturalizar-se não é apenas adquirir direitos de cidadão nacional, saber o hino ou balbuciar algumas palavras em português, é sentir o país, ligar-se à comunidade, agradecer o acolhimento e construir uma relação recíproca, uma história bonita que tem tudo para dar certo.

Emanuel Caetano, Ermesinde

Olímpicos portugueses vs olímpicos cubanos

Cuba está desde 1960 sob um embargo comercial, económico e financeiro pelos Estados Unidos da América. A eclosão da União Soviética sinalizou a queda da ajuda soviética ao país caribenho. Portugal é membro da União Europeia desde 1986, tendo recebido assistência financeira por três vezes depois do 25 de Abril de 1974. Cuba é um país com reduzido poder de compra per capita. Mesmo assim, comparando com a pátria lusa, terra da livre iniciativa privada, da democracia e da liberdade, arrecadou até agora nas Olimpíadas de Tóquio 5 medalhas de ouro, 3 medalhas de prata e 4 medalhas de bronze, enquanto Portugal soma 1 medalha de ouro, uma medalha de prata e duas medalhas de bronze. Esta comparação dá que pensar…

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

O massacre voltou

O massacre futebolístico voltou à comunicação social, mormente à televisão. Bastou o SLB ter ido ganhar a Moscovo para que o feito glorioso de Pedro Pablo Pichardo, em Tóquio, passasse para segundo plano, ou quase fosse esquecido. Os nossos sinceros parabéns ao glorioso Pichardo e aos demais heróis olímpicos, que, mais uma vez, fizeram içar bem alto a bandeira de todo nós, tendo por música de fundo o hino de Portugal. O nosso muito obrigado.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Reescrever a História

Putin não quer que a União Europeia compare o nazismo com o estalinismo e criou, recentemente, uma comissão com o objectivo de “interpretar de forma correcta os factos históricos”. O culto de “vitória” sobre a Alemanha nazi é algo que o Kremlin vem promovendo desde algum tempo. Putin não perde oportunidade para intensificar e magnificar este aspecto depois do clamor internacional relativamente à forma como a Rússia está procedendo com a Ucrânia. As autoridades russas apelidam, frequentemente, o governo ucraniano de “nazi”, pese embora a extrema-direita disponha de um só deputado na Rada (parlamento) e a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) considere mais democráticos os comícios que se celebram na Ucrânia comparados com os comícios levados a cabo na Rússia.

A historiografia da época comunista defende que Estaline pactuou com Hitler para “garantir a segurança da URSS” e ganhar tempo ao, supostamente, não dispor de tropas capazes e bem apetrechadas para enfrentar o exército nazi. Sublinha-se, além disso, que a culpa de que a União Soviética se vira obrigada àquela aliança de conveniência com o III Reich foi das potências ocidentais ao não criarem uma coligação antinazi e proporcionar a Hitler - mediante o Acordo de Munique de 1938 - arrebatar a Checoslováquia sudeste alemã. Ora Putin recuperou essa velha interpretação soviética que branqueia Estaline.

António Cândido Miguéis, Vila Real

As cidades para os peões

Li que Pontevedra é um bom exemplo para este título (P2 de 1/8/2021). Em quase todas as cidades existe um urbanismo “desligado das pessoas, da vizinhança, da rua”. Na cidade referida, há 10 anos que não há mortes nas ruas: houve uma inversão das prioridades que eleva o peão ao topo – devido a este exemplo, Espanha decretou 30 km/h como limite para todas as artérias urbanas.

A ideia consiste numa cidade onde seja possível viver, trabalhar ou estudar, fazer compras, aceder a serviços públicos e usufruir de actividades de cultura e lazer a uma curta distância a pé ou de bicicleta e só usar o carro ao fim de semana para sair da cidade. Naquela cidade existem 600 passadeiras elevadas e, a cada dia, se coloca mais alguma deste tipo para acalmar o tráfego. Existem poucos lugares para estacionar e só num máximo de 15m. Quase só existem estacionamentos subterrâneos e não é possível “atravessar” a cidade de carro.

Valdemar Fernandes, Carnaxide