Congressista republicana sugere pegar em armas contra inquéritos sobre covid-19

Marjorie Taylor Greene diz que a Casa Branca está a enviar “a polícia do Estado” para fazer perguntas sobre a vacinação. Campanha da Administração Biden nos estados com pouca vacinação é feita por voluntários das próprias comunidades.

A congressista norte-americana Marjorie Taylor Greene, uma republicana conhecida por promover teorias da conspiração, sugeriu que os habitantes dos estados do sul do país, como o Alabama, recebam com armas quem lhes bater à porta com perguntas sobre a vacinação contra a covid-19.

A declaração de Greene foi feita numa sessão de angariação de fundos no estado do Alabama, onde a taxa de vacinação é a mais baixa a nível nacional, a par do vizinho Mississíppi.

Segundo o Departamento de Saúde do Alabama, 99% das 2379 pessoas que morreram de covid-19 no estado, entre 19 de Janeiro e 30 de Junho, não estavam vacinadas.

Num vídeo do discurso, Greene recebe aplausos quando salienta que os habitantes dos estados do sul estão entre os maiores defensores do direito à posse de armas.

“O Joe Biden quer vir falar convosco”, diz a congressista republicana, referindo-se a uma campanha de informação sobre a covid-19, feita porta-a-porta, que a Administração Biden lançou para tentar aumentar a taxa de vacinação em alguns estados.

“Vai enviar um dos amigos dele da polícia do Estado para vos perguntar o nome, morada, nomes dos vossos familiares, os vossos números de telefone, e se calhar os números da Segurança Social e se tomaram ou não a vacina”, diz Greene.

“O que eles não sabem é que nós, no sul, adoramos a Segunda Emenda da Constituição [sobre o direito à posse de armas] e não gostamos muito de ter estranhos a bater-nos à porta. Podem não gostar da recepção”, disse a congressista da Georgia.

A campanha de informação e sensibilização sobre a covid-19 decorre nos estados onde as taxas de vacinação são mais baixas, e são organizadas por voluntários das próprias comunidades.

Alguns republicanos, como Greene ou Jim Jordan — ambos fortes apoiantes do ex-Presidente dos EUA Donald Trump —, dizem aos seus eleitores que a campanha tem objectivos sinistros.

“A Administração Biden quer bater-vos à porta para saber se estão vacinados”, disse Jordan no Twitter. “O que se segue? Vão querer saber se vocês têm armas?”