Gourmet, anti-lixo literário e pró “autores malditos”: eis a nova livraria do Porto

Numa casa pequena com um logradouro apetecível, o biólogo Nuno Gomes abriu a Bibliofolia. Na livraria da editora Exclamação celebram-se os livros, mas há também espaço para exposições, oficinas e clubes de leitura

A abertura de uma livraria em tempos de pandemia causou estranheza a alguns, mas foi para Nuno Gomes um acto simbólico de resistência e uma declaração. A editora Exclamação abriu a Bibliofolia com o sonho de ser “uma casa do livro” no Porto: ali, todos os leitores são bem-vindos, mas nem todos os autores entram. A uma selecção cuidada – oriunda sobretudo de micro e pequenas editoras – juntam-se várias obras próprias. Um lugar para os “autores malditos” chamarem casa.