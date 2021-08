Venda de perfumes cresceu nos primeiros seis meses do ano

A fabricante de perfumes suíça Firmenich registou um aumento da procura, por parte de consumidores e retalhistas, durante o primeiro semestre de 2021. Esta produz perfumes como o R.E.M de Ariana Grande, o CK One da Calvin Klein ou o Black Opium da Yves Saint Laurent e espera que o crescimento se mantenha até ao final do ano. Afinal, já está a preparar os lançamentos do Natal, época em que normalmente são postas no mercado novas fragrâncias.

Na sua página online, a empresa diz ser a maior fabricante privada de fragrâncias do mundo. É especializada em aromas delicados, que, acredita, ser o segredo do mercado. “As fragrâncias delicadas são um luxo acessível. Não são itens caros e dão um aconchego, que nos faz sentir bem”, começa por assinalar o director-executivo da Firmenich, Gilbert Ghostine, à Reuters.

A pandemia, como em tudo, também afectou o sector da perfumaria, mas Ghostine está confiante de que é possível uma recuperação por completo. Aliás, os primeiros seis meses de 2021 foram prova disso, com uma aceleração das receitas, que subiram 39%, em comparação com os 9% de crescimento do ano anterior.

O crescimento “continuará a ser sólido”, defende. “Os consumidores e os retalhistas estão a repor o stock, depois de terem terminado as provisões, e a preparar-se para os novos lançamentos de produtos para o Natal”, sublinha o director-executivo da Firmenich. Gilbert Ghostine só se mostra cauteloso quanto à recuperação das vendas de perfumes nos aeroportos e nas companhias aéreas. Só em 2023, acredita, será possível recuperar os valores de 2019, antes da pandemia de covid-19.

Por isso, põem de parte a entrada na bolsa e a venda de acções. “Temos sido uma empresa privada ao longo dos últimos 126 anos, os accionistas são extremamente apaixonados pela companhia e queremos permanecer independentes. Esta fórmula tem resultado”, conclui Ghostine.

A Firmenich foi fundada a 1 de Novembro de 1895, em Genebra, na garagem do empreendedor Charles Firmenich, em sociedade com o cientista Philippe Chuit e o empresário Martin Naef.

Quais são os perfumes para mulher mais vendidos?

O Black Opium da Yves Saint Laurent (YSL), produzido pela Firmenich, é precisamente um dos perfumes mais vendidos do mundo, de acordo com a revista britânica Glamour. À lista de fragrâncias mais populares juntam-se a Pomegranate Noir, da Jo Malone, e a Libre, também da YSL. O Miss Dior, da Dior, o Lady Million, da Paco Rabanne, o Flowerbomb, da Viktor&Rolf e o Sì, da Giorgio Armani são outros dos perfumes mais populares entre as mulheres. Somam-se, ainda, o La Vie Est Belle, da francesa Lancôme e o Bronze Goddess, da Estée Lauder.

Mas é claro que entre os perfumes mais populares não podia faltar o icónico Chanel N.º5, que, em 2021, celebra 100 anos. Jasmim, rosa, sândalo e baunilha são os principais ingredientes do perfume, criado por Coco Chanel, que se tornou um sucesso imediato, sobretudo graças à estratégia de marketing. Desde 1921, foi promovido por estrelas do cinema como Marylin Monroe, Catherine Deneuve, Nicole Kidman ou Marion Cotillard.