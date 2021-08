Campeã do lançamento do peso questionada sobre se tem planos para uma “vida de mulher”

A atleta chinesa Gong Lijiao venceu, domingo passado, a medalha de ouro na categoria de lançamento do peso, mas a entrevista na televisão nacional chinesa, a CCTV, não foi sobre os Jogos Olímpicos de 2020. O canal estatal tem sido duramente criticado, depois de um jornalista a ter descrito como uma mulher muito masculina e a ter questionado se teria planos para uma “vida de mulher”.

Foi o melhor recorde pessoal da atleta de 32 anos, com um lançamento de 20,58 metros, mas a vitória está rodeada de uma polémica com a CCTV e reacendeu o debate sobre o papel da mulher e o feminismo na China. Em resposta à apresentação do jornalista Lu You, que a descreveu como parecendo um homem, Gong Lijiao respondeu que pode “parecer um homem por fora, mas por dentro é uma menina”, disse, citada pela BBC.

A pergunta seguinte ainda a apanhou mais surpresa, quando Lu You lhe perguntou se tem planos para uma “vida de mulher”. “Talvez, vou olhar para os meus planos. Se não treinar, então talvez perca peso, case e tenha filhos. Sim, é o caminho que devemos tomar na vida”, respondeu Gong Lijiao, de forma politicamente correcta.

Mas as questões inapropriadas não ficaram por ali. “Já que precisava de ser mais masculina para a competição, sente que pode ser quem quiser a partir de agora?”, perguntou outra repórter. O jornalista Lu You não pareceu ficar satisfeito com as primeiras respostas e questionou-a, ainda, sobre se tinha namorado, que tipo de companheiro procurava e se jogaria ao braço de ferro com ele. A entrevista, editada posteriormente para parecer que a entrevistada está a sorrir timidamente, termina com a vencedora da Medalha de Ouro a responder: “Não faço braço de ferro. Sou muito gentil.”

#CHN's Gong Lijiao secures gold in the women's shot put with a personal best of 20.58!@WorldAthletics #Athletics pic.twitter.com/OknlieUtLg — Olympics (@Olympics) August 1, 2021

“Estarão as mulheres limitadas a falar sobre casamento”

O insólito rapidamente gerou uma onda de reacções na internet. A hashtag “Estarão as mulheres limitadas a falar sobre casamento” já foi vista mais de 350 mil vezes e gerou mais de 161 mil comentários na rede social Weibo (a versão chinesa do Twitter). Levantou-se a ponta do véu de um debate alargado sobre a representação do género feminino na China, o feminismo e a mudança das expectativas quanto à beleza e ao papel tradicional da mulher.

“Alguns só se parecem importar com a figura de Gong e o seu útero, enquanto ela está no caminho para alcançar o seu sonho”, escreveu uma utilizadora. “Não é que ela não se possa casar, mas é que poucos homens a merecem”, diz, por sua vez, outra internauta. “As mulheres têm direito de falar sobre muito mais do que o casamento, como sobre os seus sonhos e sucessos”, defende também outra utilizadora do Weibo, ao que a atleta respondeu: “Isto expressa como me sinto. Obrigada!”

A distinção em Tóquio é a primeira medalha de ouro de Gong Lijiao, depois de ter sido bronze em Pequim, 2008, e prata em Londres, 2012. Numa entrevista dada, antes dos Jogos Olímpicos de 2020, com o canal de língua inglesa China Global, confessou que a preparação para a prova tinha sido dura, sobretudo por causa dos adiamentos provocados pela pandemia, mas deixou bem claro o seu objectivo: “Ser campeã.” Conseguiu.