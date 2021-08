Um mês com tudo pago na Islândia em troca de fotografias de auroras boreais

O desafio foi lançado por um hotel islandês que procura fotografias e vídeos do fenómeno.

O Hotel Rangá, na Islândia, está à procura de um fotógrafo, profissional ou amador, capaz de capturar as famosas auroras boreais e, em troca das fotografias, oferece as viagens, estada no hotel e refeições durante um mês.

Situado entre Hella e Hvolsvöllur, no Sul da Islândia, a unidade hoteleira é um dos pontos da ilha que oferece vistas privilegiadas para as chamadas Luzes do Norte, fenómeno mais regular entre meados de Setembro e de Março.

Esse é precisamente um dos requisitos: que o candidato tenha disponibilidade durante pelo menos quatro semanas desse período. Então, o fotógrafo terá que cumprir a tarefa e apresentar um conjunto indefinido de fotografias e de vídeos. O Hotel Rangá fica com os direitos ilimitados sobre o material recolhido.

O fotógrafo escolhido também terá a opção de visitar o Highland Center Hrauneyja, propriedade irmã do Hotel Rangá, conhecido como o “último posto” antes de entrar nas terras altas.