Sporting e Vizela vão encontrar-se pela terceira vez na I Liga

As estatítisticas estão do lado dos “leões”, com duas vitórias nos encontros anteriores. Rúben Amorim não espera facilidades, ainda que Álvaro Pacheco tenha pedido aos jogadores “para desfrutarem”.

Sporting e Vizela vão defrontar-se esta sexta-feira (20h15, Sport TV1) pela terceira vez no primeiro escalão do futebol português. Os “leões” venceram os dois anteriores jogos, que aconteceram na época 1984/85, com nove golos marcados e dois sofridos.

Frente-a-frente vão estar o campeão nacional em título, o Sporting, diante do recém-promovido Vizela e será a oitava vez, desde 1970/1971, que logo na jornada inaugural, duas equipas nesta condição se encontram. Uma vez mais, as estatísticas não são animadoras para os vizelenses: nos jogos anteriores, nunca nenhuma equipa recém-promovida entrou a vencer.

Considerada como uma das equipas-sensação da temporada passada da II Liga portuguesa, nos últimos dois anos, o Vizela - que está regresso à I Liga 36 anos depois da última presença - passou de competir do Campeonato de Portugal para a I Liga.

Mas estatísticas à parte, Álvaro Pacheco, treinador dos vizelenses, assumiu em conferência de imprensa, esta quarta-feira, que a equipa estava ansiosa pelo jogo, tendo pedido aos jogadores que desfrutassem do momento.

“Estamos ansiosos pelo primeiro jogo na Liga, vai dar para perceber em que ponto estamos deste nosso trajecto. Vai ser, também, um momento de aprendizagem para a grande maioria dos jogadores que há dois anos estavam no Campeonato do Portugal. Vou pedir-lhes que desfrutem, que não pensem no resultado, mas sim em divertir-se”, disse.

E em jeito de resposta, esta quinta-feira, na antevisão da partida, Rúben Amorim já disse não esperar que tal vá acontecer. “É uma equipa que conhecemos bem já desde o campeonato nacional de seniores. O treinador [Álvaro Pacheco] disse que pediu aos jogadores para desfrutarem, mas eu já sei que não vêm para desfrutar, mas sim para vencer”, afirmou, lembrando que a sua equipa tem de estar na máxima força, caso contrário poderá perder pontos.

O Vizela viaja até ao Estádio José Alvalade a saber que, desde que Rúben Amorim assumiu o cargo de treinador, a 8 de Março de 2020, o Sporting não mais perdeu em casa.

E Álvaro Pacheco não espera outra coisa a não ser um Sporting forte, tal como se apresentou a época passada. “Tem um colectivo forte, está muitíssimo bem orientado, pois tem o melhor treinador da época passada. Entrou forte nesta época, num jogo bem conseguido contra o Sp. Braga. Apresentou um jogo muito ofensivo, equilibrado, demonstrou o que é a força do Sporting e o que será o Sporting neste campeonato”, referiu.

Já Rúben Amorim acredita que o adversário vai entrar motivado e “sem nada a perder”, com o Sporting a ter que “correr mais do que o Vizela”, se não quiser perder pontos.

Em ambas as equipas há baixas confirmadas. Do lado do Sporting, Rúben Amorim assegurou a ausência de Nuno Mendes - sendo Rúben Vinagre a “opção mais clara” para o lugar do lateral esquerdo de 19 anos - e também de Pedro Porro, os dois por lesão.

Quanto ao Vizela, Álvaro Pacheco não vai poder contar com Pedro Silva, Mohmaed Aidara e Evrard Zag - que se encontram lesionados -, tal como Igor Julião e Claudemir que estão a cumprir um período de quarentena.