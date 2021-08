Nota 10 para a jovem Quan Hongchan: pela performance e pelo carácter

Não é fácil de encontrar aquilo que mais impressiona na pequena Quan Hongchan: o talento precoce (tem apenas 14 anos), as notas 10 que arrancou na final da plataforma a 10 metros dos saltos para a água, em Tóquio, ou a razão que impulsionou a sua entrada no desporto. Por estes dias, a mais jovem atleta da comitiva olímpica chinesa vive momentos inesquecíveis, tendo atraído as luzes de todos os holofotes.

O primeiro salto realizado por Quan na final deixou meio mundo de boca aberta, a começar pelos juízes - 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0. Foi esta a pontuação atribuída, num hino à perfeição traduzido em números. Como é evidente, nenhum atleta atinge esta dimensão por acaso e, por isso, já não foi de estranhar que os seis saltos seguintes tivessem também coleccionado várias notas máximas (mais nenhum teve unanimidade, mas vários estiveram lá perto).

With 3 rounds of perfect 10s and the Gold Medal at 14yr old, Quan Hongchan is the absolute protagonist of the Women's 10m Platform event at #Tokyo2020??https://t.co/39ezcmzrEp — FINA (@fina1908) August 5, 2021

Com um total de 466.20 pontos, a medalha de ouro passou a ser uma simples formalidade, deixando a concorrência directa a uma distância considerável: a compatriota Yuxi Chen somou 425.40 e a australiana Melissa Wu ficou-se pelos 371.40, no terceiro lugar do pódio.

Uma performance desta natureza seria, por si só, motivo mais do que suficiente para puxar Quan Hongchan para a ribalta, mas a atleta nascida em Maihe, no distrito de Mazhang, em Guangdong, acrescentou uma camada de humanidade a uma história de superação. “Quero ganhar dinheiro suficiente para sustentar a minha mãe. Ouço o meu treinador com muita atenção e sigo as instruções com muito cuidado”, explicou, com a ajuda de um intérprete, no final da prova.

China's diver Quan Hongchan set a new Olympics world record in the women's 10m platform.



She totaled 466.20 to break the previous record of 447.70.



NBC says the 14-year old took up the sport to financially support her ill mother who needs year-round treatment.



??: Astro Arena pic.twitter.com/nmyU6ow5lO — BFM News (@NewsBFM) August 6, 2021

"Obrigação de ganhar dinheiro"

A mãe foi, de resto, a razão pela qual Quan Hongchan decidiu dedicar-se aos saltos para água. Nascida numa família humilde, de agricultores, desde cedo teve de lidar com a saúde precária da mãe. O primeiro contacto que teve com a piscina deu-se em 2014, mas o talento e uma capacidade invulgar de trabalho conduziram-na a uma espécie de selecção regional, tendo sido seleccionada para a equipa de Guangdong, quatro anos mais tarde.

"A minha mãe tem uma saúde muito frágil e os tratamentos são muito caros. Sinto-me na obrigação de ganhar dinheiro para mandar para casa e ajudar”, revelou Hongchan numa das primeiras entrevistas que deu, na China. Entre milhares de saltos para a água ao longo do percurso, o salto para a ribalta deu-se verdadeiramente em Outubro de 2020, quando se impôs de forma categórica na prova de qualificação olímpica na plataforma a 10 metros, em Shijiazhuang, ganhando com uma confortável margem de 28 pontos face à segunda classificada.

​Repetiria a façanha no campeonato nacional, batendo, por exemplo, a campeã olímpica no Rio de Janeiro Ren Qian e outros nomes de vulto dos saltos para a água, tornando-se na primeira atleta da comitiva chinesa a qualificar-se para a prova em Tóquio. Com 14 anos e 13o dias, tornar-se-ia também na segunda chinesa mais jovem de sempre a arrecadar o ouro na especialidade, atrás apenas de Mingxia Fu, em Barcelona 1992. Uma ascensão repentina, feita à mesma velocidade (ainda que sem a elegância) com que entra na água.