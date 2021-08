México conquista medalha de bronze no torneio de futebol masculino

Jogador mexicano Sebastián Córdova foi a figura do encontro ao marcar um golo e a fazer duas assistências para a vitória por 3-1 diante do Japão.

O México venceu, esta sexta-feira, o anfitrião Japão por 3-1 no jogo de atribuição da medalha de bronze do torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos em Tóquio, que decorreu no Estádio de Saitana.

Esta é a segunda vez que os mexicanos conseguem chegar ao pódio na competição - a primeira aconteceu nos Jogos Londres 2012 quando arrecadaram o ouro diante do Brasil.

No encontro desta sexta-feira, foi a formação mexicana a colocar-se em vantagem no marcador aos 10’ por Sebastián Córdova, de grande penalidade. O 2-0 aconteceu dez minutos depois por intermédio de Johan Vásquez, numa assistênica de bola parada de Córdova.

No segundo tempo, Alexis Vega dilatou a vantagem para a selecção do México aos 57’, novamente na conversão de um canto por Sebastián Córdova.

Mitoma recebeu de Kubo e ainda reduziu a desvantagem aos 78’, mas o resultado acabaria mesmo por ficar em 3-1.

O mexicano Sebastián Córdova esteve em destaque na partida ao marcar um golo e a fazer duas assistências. O jogador de 24 anos termina o torneio de futebol masculino de Tóquio com quatro golos, menos um que o brasileiro Richarlison.

O jogo da atribuição da medalha de ouro entre o Brasil e a Espanha está marcada para este sábado, dia 7 de Agosto.