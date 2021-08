Jorge Jesus em Moreira de Cónegos a pensar no Spartak

Treinador do Benfica entende que não deveria haver qualquer jogo entre as duas mãos da eliminatória da Champions com os russos e assume dificuldades frente ao Moreirense.

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, assumiu esta sexta-feira que dará prioridade ao jogo da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com o Spartak de Moscovo, relativamente ao compromisso com o Moreirense, da jornada inaugural da I Liga.

As “águias” estreiam-se na edição 2021/22 do campeonato no sábado, às 18h, em Moreira de Cónegos, entre os embates da Rússia (0-2) e de Lisboa (terça-feira, 20h), com o Spartak Moscovo, que Jorge Jesus aponta como objectivo mais importante no curto prazo.

“Este apuramento é fundamental, desportiva e financeiramente. E não há muito tempo. No campeonato, temos trinta e tal jornadas. Por isso, daremos prioridade aos jogos da Champions”, realçou em conferência realizada em Braga, onde decorre o estágio.

Jorge Jesus explicou que o ideal seria não ter nenhum jogo a meio da eliminatória da Liga dos Campeões, lembrando que o plantel do Benfica está “preparado” para um calendário com poucos dias de intervalo entre desafios.

O treinador analisou o adversário, frisando as “dificuldades” normalmente sentidas pelos “grandes” no estádio dos “cónegos”.

“O Moreirense trocou de treinador, mas em termos de jogadores não mudou muito. Vamos ter um jogo difícil”, antecipou.

Com Seferovic lesionado e Rodrigo Pinho em dúvida, Jesus confirmou a inclusão do reforço Yaremchuk nos convocados. O treinador admitiu a possibilidade de abdicar do sistema de três centrais, essencialmente devido à “fadiga” e aos “problemas musculares” apresentados por Vertonghen e Lucas Veríssimo.

Afastado das conquistas na época passada, o técnico dos encarnados não acusa a “pressão”, vincando que só consegue trabalhar com “responsabilidade” e “exigência de ganhar”.

Já sobre o regresso dos espectadores, Jesus lembrou que os adeptos do Benfica costumam estar em maioria nos estádios portugueses, revelando-se “muito importantes para as vitórias da equipa”, lembrando o papel que o público pode ter na segunda mão da Liga dos Campeões, frente ao Spartak.

“Nos nossos jogos, praticamente 70 a 80% dos adeptos são do Benfica. Estamos desejosos de chegar ao primeiro jogo no Estádio da Luz, na terça-feira, para estarmos em contacto com os nossos adeptos, que vão ajudar muito”, concluiu.