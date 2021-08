João Vieira fica à beira do pódio na marcha

João Vieira esteve bem perto do pódio, mas acabou por ficar em quinto nos 50km marcha dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Numa prova corrida em Sapporo, o marchador português andou sempre no grupo da perseguição ao polaco Dawid Tomala, mas deixou fugir os seus colegas de grupo nos últimos quilómetros e acabou por ficar fora das medalhas.

Towala acabaria por triunfar nesta maratona de marcha, com 3h50m08s, seguido do alemão Jonathan Hilbert (a 36s) e do canadiano Evan Dunfee (a 51s). O espanhol Marc Tur esteve na luta pelas medalhas até aos últimos metros, mas perdeu a posição e terminou em quarto (a 1m). Vieira, vice-campeão mundial em 2019, chegou 1m20s depois do vencedor polaco.

Esta foi, de longe, a melhor participação olímpica de João Vieira. Nunca tinha terminado uma prova de 50km marcha nos Jogos (desistiu em 2012 e 2016) e tinha sido 10.º em 20km em Atenas 2004.