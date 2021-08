Janja Garnbret resolve puzzles como ninguém

Se a escalada fosse um desporto olímpico em 1896, quando os Jogos reapareceram na Era Moderna, não seria de certeza numa parede, mas numa montanha, assim como a natação desses Jogos em Atenas não foi numa piscina, mas nas águas do Porto de Zea. Mas o espírito seria o mesmo que o de Tóquio, onde a escalada fez a sua estreia em Jogos Olímpicos. É preciso ser-se temerário, aventureiro, ter uma mente analítica e uma dose de loucura, muita força, elasticidade, uma tremenda percepção do próprio corpo. E dedos inquebráveis.

Este é o mundo da escalada que se apresentou nos Jogos Olímpicos no Japão. Já tinha consagrado o seu primeiro campeão, Alberto Lopez, e, nesta sexta-feira, consagrou a sua primeira campeã, a eslovena Janja Garnbret, absolutamente dominante na final feminina. E não se esperava outra coisa. Garnbret limitou-se a repetir no palco olímpico o que faz há meia década em todos os outros palcos: chegou muito mais alto do que todas as outras finalistas.

É sempre interessante ver como os novos desportos se adaptam aos Jogos Olímpicos e vice-versa, mas, sem público, nunca será uma percepção completa. Para quem nunca viu uma prova de escalada, as coisas são basicamente assim: há três modalidades: velocidade, “boulder” e dificuldade (“lead”). E o título na escalada olímpica decide-se pela combinação de resultados nas três especialidades – em Paris 2024, a velocidade terá o seu próprio pódio. A primeira ganha quem sobe mais depressa (as melhores fazem esta ascensão vertical em seis ou sete segundos), as outras duas exigem outro tipo de atributos. Em rapidez é que Janja Garbnet não é tão forte. Foi apenas quinta, mas a eslovena compensa largamente nas outras vertentes.

Uma atleta a competir, as outras nos bastidores

Todas as paredes estão montadas no mesmo palco que faz lembrar o de um festival de música – lugares sentados mais afastados e uma zona de peão que permite ver de perto as atletas. A da velocidade tem o mesmo percurso para duas escaladoras de cada vez, e é por eliminação que se define a hierarquia.

Já os “boulders” exigem uma ascensão lenta e metódica, com uma boa dose de sangue frio, mas também tem de haver alguma urgência porque há um tempo limite. E as escaladoras podem fazer as tentativas que entenderem. Finalmente, o “lead”, cujo início parece fácil, mas que rapidamente se transforma num puzzle em que as peças são os próprios membros. Muita força de tronco exige-se e dedos de aço também. E não há repetições.

As atletas têm tempo para estudar a parede e fazem-no juntas enquanto tiram impressões, mas não podem ver as provas umas das outras. Enquanto uma está a subir, as outras estão nos bastidores. A eslovena de 23 anos dominou o segmento dos “boulders” – completou dois dos três e chegou longe no terceiro – e nenhuma das outras concluiu nenhum. A norte-americana Brooke Raboutou bem tentou, mas o que conseguiu foi bater com a cara na parede – deixou marca.

O “lead” também não teve segredos para Janja Garnbret, que subiu mais alto que a concorrência e mereceu o lugar no sofá, que ia sendo ocupado por quem estava em posição de pódio. Atrás dela ficaram duas japonesas, Miho Nonaka (prata) e Akyio Noguchi (bronze).

Se havia título esperado em Tóquio, era este. A poderosa eslovena é uma “estrela” mundial da escalada, com seis títulos mundiais nos últimos cinco anos nas várias especialidades (menos na velocidade). Começou a escalar tudo o que lhe aparecia pela frente quando era criança e canalizou este comportamento para a escalada profissional. E resolve como ninguém aqueles puzzles verticais que estão na parede à sua frente.

“Quando olhamos para o percurso, temos uma imagem na cabeça do que temos de fazer. Não temos tempo para pensar em mais nada”, diz a nova campeã olímpica, que já escalou muitas coisas, incluindo a chaminé mais alta da Europa – foram 360 metros na chaminé da estação eléctrica de Trbolvje, na Eslovénia. Assim que Janja Garnbret garantiu a primeira medalha de ouro olímpica na disciplina, o animado speaker apressou-se a dizer “começou a lenda”. Ainda faltam três anos, mas ela já é favorita para voltar a ganhar, seja em parede, montanha ou chaminé.