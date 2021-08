Itália arrasa na final de 4x100m, Jamaica desilude

Depois do fracasso rotundo dos EUA, a surpresa negativa da Jamaica. Na final da estafeta de 4x100m dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a grande vencedora do dia foi a Itália, confirmando o tremendo momento que atravessa no domínio da velocidade, depois do título de Marcell Jacobs nos 100m.

De favorita à conquista da medalha de ouro a um lugar fora do pódio. Foi isto que aconteceu com a Jamaica, que detinha o melhor tempo da meia-final, mas que teve uma prova infeliz. Depois de uma má saída dos blocos no primeiro segmento, uma última transmissão desastrosa deitou por terra as hipóteses de medalha e os jamaicanos terminaram na quinta posição.

A festa maior foi de Itália, que fechou a final em 37,50 (tinha feito 37,95s na qualificação), novo recorde nacional, seguida muito de perto pela Grã-Bretanha (37,51s) e pelo Canadá (com Andre de Grasse no último segmento), que arrebatou o bronze, com 37,70s. Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fostine Desalu e Filippo Tortu celebraram com a bandeira aos ombros, com a euforia que o momento justificava.

A Jamaica (fez alinhar Jevaughn Minzie, Julian Forte, Yohan Blake e Oblique Seville), que ainda foi ultrapassada pela China nos derradeiros 100m, terminou a sua participação nestes Jogos com 37,84s, ligeiramente pior do que fizera na ronda anterior e francamente insuficiente para chegar a uma medalha.