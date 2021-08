O que ainda há para acompanhar na jornada olímpica

João Vieira foi quinto nos 50km marcha e às 8h30 a jornada olímpica volta a passar por Sapporo para os 20km marcha, com Ana Cabecinha na distância feminina. A única portuguesa em prova na segunda metade da jornada compete nos seus quartos Jogos Olímpicos e tem como melhor registo o sexto lugar no Rio 2016.

No atletismo, a jornada no Estádio Olímpico está concentrada no final da manhã, noite em Tóquio, com nada menos que seis finais. Começa com as eliminatórias dos 4x400m masculinos, depois segue com a final feminina do lançamento do dardo (12h50) e com os 5.000m masculinos (13h00).

Às 13h35 decidem-se os 400m femininos, onde Allyson Felix vai procurar fazer história. Se subir ao pódio, a norte-americana somará a sua 10ª medalha olímpica e passa a ser a mulher mais medalhada de sempre no atletismo olímpico, ultrapassando a jamaicana Merlene Ottey. Felix, que chega a Tóquio aos 35 anos, depois de ter sido mãe em 2018 e conquistado mais uma medalha de ouro nos Mundiais em 2019, ainda deverá competir também nos 4x400, no sábado.

A seguir também nesta jornada a continuação do triplo desafio de Sifan Hassan. A holandesa já venceu os 5.000m, agora procura nova vitória na final dos 1.500m femininos (13h150) e no sábado corre os 10.000 metros, distância em que é recordista mundial. A jornada no Estádio Olímpico termina com as provas de estafetas: primeiro os 4x100m femininos (14h30), depois a prova masculina (14h50), que ficou marcada logo nas eliminatórias pelo falhanço e eliminação dos Estados Unidos.

Com os Jogos Olímpicos a caminharem para o fim, esta jornada marca também a despedida de várias modalidades. O ténis de mesa termina com a final de equipas masculina (11h30), no hóquei em campo a final feminina entre Holanda e Argentina (13h) encerra a competição e também na escalada, que se estreou em Tóquio, cai o pano com a final feminina a partir das 13h10. A natação artística, por outro lado, está no penúltimo dia de competição, com o esquema técnico por equipas a partir das 11h30.

Nos desportos colectivos é tempo de decisões. No voleibol feminino, os Estados Unidos garantiram a presença na final ao vencer a Sérvia por 3-0. O outro finalista sairá do jogo entre Brasil e Coreia do Sul, mais tarde. O duelo de países repetiu-se no basquetebol feminino, de novo com as norte-americanas a vencerem a Sérvia (79-59), estando a outra meia-final, entre Japão e França, marcada para as 12h. No andebol feminino, as meias-finais decidem-se no França-Suécia (12h) e no Noruega-ROC (13h).

No futebol, decide-se a partir das 13h a final do torneio feminino, entre Suécia e Canadá, depois de os Estados Unidos terem ficado com o bronze. Antes joga-se pela medalha de bronze no torneio masculino no México-Japão (10h), com a final entre Brasil e Espanha marcada para sábado.

Mas também ainda há desportos a apresentar-se em Tóquio. Nesta sexta-feira teve início a ginástica rítmica, com a qualificação do concurso all-around individual a decorrer ao início da manhã. Este é também o primeiro dia completo de competição do pentatlo moderno. A partir das 11h30 decide-se o concurso feminino da modalidade que junta esgrima, natação, equitação e uma prova combinada de corrida e tiro.