“Dividi quarto com a minha pessoa favorita, a Rosa Mota”

Nos Jogos de Los Angeles, em 1984, havia mais do que um estádio olímpico. Para além do Coliseu onde Carlos Lopes terminou em primeiro na maratona, havia o Estádio Olímpico Aquático que recebia todas as provas de natação e saltos para a água – era tudo ao ar livre. A saltar na prova feminina de trampolins a três metros estava uma jovem portuguesa de 21 anos chamada Joana Figueiredo que, nervosa e assustada com o ambiente, ficou em 22.º entre 24 concorrentes e não avançou para a final. Trinta e sete anos depois, essa portuguesa assustada e nervosa é a treinadora de um campeão olímpico. Joana é o seu nome de baptismo, mas no mundo dos saltos para a água, toda a gente a conhece por Jane.

Desde 2013 que Jane Figueiredo é a treinadora de Tom Daley, o britânico que já ganhou uma medalha de ouro em Tóquio nos saltos sincronizados e que está na final deste sábado na prancha a dez metros. Antes de Daley, Figueiredo já tinha treinado campeãs olímpicas russas, mas a sua história olímpica começou em 1984 com Portugal, país do seu pai António, um lisboeta que foi viver para Moçambique e, depois, para o Zimbabwe – Jane nasceu no Malawi. E foi o pai que fez força para que Jane/Joana estivesse em Los Angeles.

“Nessa altura estava a terminar a universidade, queria ir aos Jogos Olímpicos e o meu pai contactou o Comité Olímpico de Portugal e a federação de natação. Foram incríveis e disseram sim”, recorda ao PÚBLICO a treinadora, que tem as melhores memórias da sua primeira experiência olímpica, incluindo ter visto de perto uma das lendas da modalidade, Greg Louganis, ganhar duas medalhas de ouro. De tudo, menos da sua participação como atleta. “Podia ter feito muito melhor. Estava muito assustada e muito nervosa.”

Foto Jane Figueiredo nos tempos em que fazia saltos para a água DR

Jane não falava uma palavra de português, mas isso não foi um problema. Esteve nas cerimónias de abertura e de encerramento, celebrou as três medalhas conquistadas e partilhou quarto na Aldeia Olímpica com uma das maiores do desporto português. “Foi fantástico, dividi quarto com a minha pessoa favorita, a Rosa Mota, foi espectacular. Na altura não falava português, e receberam-me, apoiaram-me, foi incrível, foi um tempo especial na minha vida. Eu e a Rosa demo-nos muito bem, eu era muito nova. Ela foi terceira na maratona e foi uma celebração fantástica, tenho memórias incríveis disso. Carlos Lopes? Conheci-os todos, e alguns desse tempo até me ligaram para dar os parabéns depois da medalha de ouro do Tom.”

Foi a única vez que Jane Figueiredo, que tem passaporte português, representou Portugal nos Jogos – e a única vez que Portugal teve alguém nos saltos para a água. Crescendo no Zimbabwe, Jane Figueiredo sentia-se atraída pelo perigo dos saltos porque achava a natação “demasiado aborrecida”. “Era a sensação de perigo, eu gostava era de estar no ar, de fazer piruetas”, conta. “A natação era só andar para a frente e para trás, mas nunca se deve dizer isso a um nadador, podem ficar chateados [risos].”

Foto Figueiredo na abertura de Los Angeles 84 ao lado de Albertina Machado, Rita Borralho, Aurora Cunha e Conceição Ferreira DR

Estudou nos EUA, na Universidade de Houston, e foi onde teve o seu primeiro emprego como treinadora de saltos, a treinar miúdos “que gostam de desafios e de fazer piruetas”. E é um desafio ainda maior quando se encontra pela frente um talento especial como Tom Daley, uma superestrela dos saltos, chamado a ser a figura dos Jogos de Londres em 2012 quando tinha apenas 18 anos. “É preciso estabelecer uma relação de confiança e lealdade, um compromisso para trabalhar no duro, mas divertido ao mesmo tempo. O Tom tem tudo isso.”

Desde que começou a trabalhar com Jane Figueiredo, Daley conquistou mais dois títulos mundiais, três europeus, um título olímpico e muitas outras posições de pódio, incluindo um bronze nos Jogos do Rio há cinco anos. Mas o britânico, mais do que muitos atletas, tem de lidar com a atenção diária dos media – “às vezes demasiado”, diz a treinadora – por ser um atleta de elite bem-parecido e que foi ainda maior quando Daley assumiu publicamente ser homossexual. “Ele era muito novo quando se tornou numa estrela. Teve sempre muita atenção dos media, mas ao longo dos anos ele tem conseguido um bom equilíbrio. Nestes Jogos fizemos um esforço suplementar para isso.”

Mesmo em modo reservado, Daley não passou despercebido em Tóquio e não foi apenas pela medalha que conquistou. Foi fotografado e filmado a tricotar uma camisola das bancadas e essas imagens imediatamente se tornaram virais. Mas este é um passatempo, diz Jane Figueiredo, tem a sua utilidade: “Serve para a cabeça dele se ocupar com alguma coisa. É uma coisa que ele gosta e que o mantém calmo. Acho que já é mais popular a tricotar do que com os saltos.”