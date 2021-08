Canadá arrecada ouro no futebol feminino pela primeira vez

Vitória por 3-2 no desempate na marcação de grandes penalidades diante da Suécia, que volta a perder uma final olímpica, depois de também ter sido medalha de prata nas Olimpíadas de 2016.

A selecção canadiana sagrou-se, esta sexta-feira, campeã olímpica de futebol feminino pela primeira vez na história, ao derrotar a Suécia por 3-2 no desempate nas grandes penalidades, depois da igualdade a um golo no tempo regulamentar e no prolongamento.

No Estádio Internacional de Yokohama, até foi a Suécia que chegou primeiro à vantagem, com um golo de Stina Blackstenius aos 34’.

Mas na segunda parte, o Canadá reduziu através de uma grande penalidade convertida por Jessie Fleming, depois de uma falta cometida por Amanda Ilestedt sobre Christine Sinclair.

O tempo regulamentar terminou empatado a um golo e o marcador não sofreu alterações também no prolongamento, com o vencedor a ter de ser decidido nos penáltis, algo que aconteceu pela primeira vez numa final no torneio de futebol feminino.

Na marca dos 11 metros, ambas as equipas falharam e foi Julia Grosso a marcar a grande penalidade que deu a medalha de ouro ao Canadá.

O Canadá venceu por 3-2 no desempate na marcação de penáltis e arrecada pela primeira vez na história do futebol feminino um ouro olímpico. A selecção do Canadá sucede, assim, à Alemanha como campeã olímpica.

A Suécia voltou a perder uma final olímpica, depois de ter sido derrotada nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, diante da Alemanha, tendo arrecadado também a medalha de prata. No mesmo torneio o Canadá ficou com a medalha de bronze.