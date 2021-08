Bracali: “Ninguém vai ter de me aposentar. Sozinho vou seguir por esse caminho”

Aos 40 anos de idade, Rafael Bracali é o jogador mais velho a competir na I Liga e renovou por mais uma época com o Boavista. Em conversa com o PÚBLICO, o guarda-redes brasileiro projectou a nova temporada, que arranca já esta sexta-feira

É o jogador mais velho em acção na I Liga - um “título” que já detém há três temporadas -, mas Rafael Bracali está cá para mostrar que a idade é apenas um número. No final de Junho, o guarda-redes do Boavista prolongou o contracto com os “axadrezados” por mais uma época (será a quarta ao serviço do clube).