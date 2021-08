Sparks: a arte de renascer constantemente

Os irmãos Russell e Ron Mael (72 e 75 anos, respectivamente) sentiram grande entusiasmo quando começaram a criar o musical Annette, mas também foram visitados por fantasmas antigos. Nos anos 1970, os líderes dos Sparks, uma das instituições mais camaleónicas e influentes que a música pop já conheceu, trocaram ideias com Jacques Tati para a realização de um filme colaborativo, mas o débil estado de saúde do cineasta francês (que viria a morrer em 1982) impediu a concretização do projecto. Similarmente, os músicos passaram o final dos anos 1980 e o início da década seguinte a escrever uma tentativa de adaptação do manga japonês Mai, the Psychic Girl — e até tiveram sorte com o pitch que fizeram a Tim Burton —, mas também essa ideia não se concretizou. Um terceiro falhanço teria sido demasiado desmoralizador.