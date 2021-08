Sexta, na TV: entre crianças peculiares e o paraíso de Gauguin, há uma Emergência Climática e maravilhas culinárias

CINEMA

Fantasmas de Guerra

TVCine Top, 21h30

A acção decorre em França, nos dias finais da Segunda Grande Guerra. Cinco soldados norte-americanos são destacados para defender uma mansão isolada que foi usada por altos cargos das forças nazis. Mas a tarefa, que lhes parecia relativamente simples, revela-se um pesadelo quando se apercebem de que a casa está povoada por forças malignas. Numa ânsia de sobrevivência, vão ter de medir forças com um inimigo mais forte e cruel do que tudo o que alguma vez enfrentaram. Um filme de terror de Eric Bress (Efeito Borboleta), com Brenton Thwaites, Kyle Gallner, Alan Ritchson, Theo Rossi e Skylar Astin, entre outros.

A Casa da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares

Hollywood, 21h30

Quando Jacob Portman era muito pequeno, ouvia o avô contar-lhe histórias sobre o orfanato onde cresceu. Nesse lugar viviam outras crianças, cada uma com o seu poder peculiar. Quando o avô morre, o rapaz decide encontrar o suposto lugar onde antes existira o orfanato. Lá, ele vai conhecer Emma, uma rapariga com poderes mágicos que o leva numa viagem até 1940, onde ele encontra a casa da Senhora Peregrine e as crianças peculiares que lá moram. E fica então a saber que a casa se encontra ameaçada pelos hollows, monstros liderados pelo Sr. Barron. Compreendendo que apenas ele, com o seu dom, tem a capacidade de os ver, Jacob sabe que a sua ajuda é fundamental. Com realização de Tim Burton, este filme conta com Eva Green, Samuel L. Jackson, Asa Butterfield, Chris O'Dowd, Allison Janney, Rupert Everett, Terence Stamp, Ella Purnell e Judi Dench no elenco.

Interstellar

AXN, 22h

Num futuro não muito distante, a Terra é um planeta devastado. Estudiosos de todas as áreas buscam mundos potencialmente habitáveis que possam evitar a extinção da Humanidade. A comunidade científica acredita que a solução pode estar nas pontes de Einstein-Rosen (ou “buracos de minhoca"), portais que possibilitam a ligação entre mundos paralelos, independentemente da distância entre eles. E é assim que uma equipa de exploradores espaciais é enviada na missão mais importante da História humana: entrar num desses portais e encontrar um mundo onde a vida possa prosseguir. Entre eles está Cooper, um engenheiro viúvo que tem de tomar uma decisão extraordinariamente difícil: embarcar nessa perigosa viagem ou ficar ao lado dos seus dois filhos. Um filme de ficção científica realizado por Christopher Nolan (Tenet). O elenco inclui Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, Matt Damon, Wes Bentley, Casey Affleck, David Gyasi, Mackenzie Foy e Topher Grace.

DOCUMENTÁRIOS

Terra: Emergência Climática

RTP1, 21h01

Um documentário que explora, com a ajuda de entrevistas com cientistas que são autoridades sobre o assunto, a questão das alterações climáticas e as consequências bem reais desta ameaça à vida humana na Terra. Terra: Emergência Climática retrata os ciclos de aquecimento perigosos em que nos encontramos e que pedem uma consciencialização da situação por todos os que habitam este planeta.

Gauguin no Taiti: O Paraíso Perdido

TVCine Edition, 22h

Parte do especial sobre Viagens ao Mundo da Arte, que dura até Setembro, este documentário explora a altura em que Paul Gauguin viveu no Taiti (1891 e 1903), na Polinésia Francesa, o convívio com as populações locais e a influência que esta experiência teve na sua arte.

TALK-SHOW

Depois, Vai-se a Ver e Nada

RTP1, 23h16

José Pedro Vasconcelos traz Bonga ao palco do Teatro Virgínia, em Torres Novas. O objectivo é cantar, falar de lusofonia e, até, demonstrar a receita perfeita de muzongué.

CULINÁRIA

Dia Mundial da Cerveja

Casa e Cozinha, 15h

O Dia Mundial da Cerveja é celebrado com uma programação especial em que são apresentadas seis receitas simples, deliciosas e fáceis de reproduzir que utilizam a cerveja como ingrediente central.