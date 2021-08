A mirabolante saga dos arquivos perdidos de Louis-Ferdinand Céline

É um policial, cheio de mistérios por desvendar, reviravoltas inesperadas, grandes revelações, heróis que são também vilões. Dificilmente seria, portanto, excluindo a parte dos heróis que são também vilões, uma obra que pudesse ter saído da pena do actor principal desta história, Louis-Ferdinand Céline. Mas é essa a história da descoberta de um arquivo de milhares de manuscritos do autor de Viagem ao Fim da Noite, pilhados do seu apartamento, em Montmartre, em 1944, quando o escritor já fugira de Paris, residindo então num milenar castelo alemão que, durante alguns meses, acolheu os mais altos representantes do governo colaboracionista de Vichy, bem como personalidades francesas próximas dos ocupantes alemães, como o era Céline.