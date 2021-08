Clint Eastwood regressa aos ecrãs, e ao western

Cry Macho é o novo filme do actor-realizador, com estreia anunciada para Setembro.

Entrado já na casa dos 90, nem a pandemia da covid-19 fez parar Clint Eastawood, e a confirmá-lo está um novo filme, Cry Macho, cujo trailer foi divulgado esta quinta-feira, e cuja estreia está também já anunciada para Setembro.

Aos 91 anos, e depois de no filme anterior, O Caso Richard Jewell (2019), ter optado por ficar atrás da câmara, Clint Eastwood regressa em pleno, na qualidade de produtor, realizador e protagonista. E regressa também ao Oeste dos anos 70 – não a década oitocentista da maioria dos westerns, mas os anos 1970 no Novo México, onde os cowboys convivem com os cavalos, mas também com os automóveis, e até com galos!

Cry Macho é, uma vez mais, uma história de sobrevivência e redenção do autor de Imperdoável. Clint Eastwood é Miko, um velho herói de rodeos, desempregado e sem família. Decide aceitar um trabalho que lhe foi proposto por um antigo patrão: resgatar o filho deste de uma mãe alcoólica.

Em declaração ao magazine americano de espectáculos Entertainment Weekly, Eastwood explica que o filme conta “a história de um homem que passou tempos difíceis” e que, de forma inesperada, se vê confrontado com “um desafio” que pode alterar a sua vida completamente. “Em circunstâncias normais, ele não o aceitaria, mas, como é um homem de palavra, decide fazê-lo, e isso dá-lhe a possibilidade de começar de novo”, acrescenta.

A rodagem de Cry Macho decorreu no ano passado, em plena pandemia, no Novo México, e no elenco surgem nomes que não são familiares na filmografia de Eastwood, como Eduardo Minett (na figura do jovem, Rafa), Dwight Yoakam ou Fernanda Urreiola, além de... um galo, que Miko adopta na sua longa jornada. “O galo fez exactamente tudo o que devia; foi muito simples, e até divertido”, comentou o actor-realizador.

Cry Macho é a concretização de um projecto já antigo do cineasta, com base num romance de N. Richard Nash, cujo argumento foi adaptado por Nick Schenck, que trabalhara já com Eastwood em Gran Torino e Correio de Droga.

A produção foi partilhada entre a empresa do próprio Eastwood, a Malpaso, e a Warner Bros, que, nos Estados Unidos, além das salas, irá também exibir o filme no serviço de streaming HBO Max. Na América, a chegada aos ecrãs está anunciada para o dia 17 de Setembro, mas em Portugal, como as estreias acontecem à quinta-feira, deverá ocorrer um dia antes.