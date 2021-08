Alcácer do Jazz, um festival que nasce sob o signo da igualdade

O jazz ganhou mais um palco a sul, o de Alcácer do Sal. A primeira edição do novo festival estreia-se esta sexta-feira e vai até 15 de Agosto, com entrada gratuita.

A juntar-se à lista, já apreciável, de festivais de jazz que se realizam em Portugal, estreia-se neste 6 de Agosto mais um: o Alcácer do Jazz. A ideia começou a germinar ainda em 2020, mas só tomou forma nos últimos dois meses. Vai decorrer até dia 15, na cidade de Alcácer do Sal (com uma extensão à Comporta), e tem como director artístico o saxofonista Carlos Martins, nascido em Grândola, em 1961, e fundador da Associação Sons da Lusofonia. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço e seguindo as normas sanitárias da Direcção-Geral de Saúde.