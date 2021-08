Portugueses desvendaram pontos do SARS-CoV-2 que enganam o sistema imunitário

Conhecer melhor o SARS-CoV-2 para nos anteciparmos a ele – com esse objectivo em mente, cientistas de três instituições científicas em Portugal tentaram perceber que variantes genéticas deste coronavírus teriam influência no reconhecimento de anticorpos de pessoas já infectadas ou vacinadas. Acabaram por identificar dois pontos do vírus onde o surgimento de mutações é preocupante. Ao conseguir escapar aos anticorpos, essas mutações encontradas em variantes que causam preocupação têm a capacidade de enganar o nosso sistema imunitário. Esta abordagem permite antever mudanças a ocorrer no vírus e pode ser uma arma no controlo da pandemia.