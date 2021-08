Marcelo insiste na vacinação dos 12 aos 15 anos, como “já acontece na Madeira”

Sobre as dúvidas relativas à vacinação da população mais nova, o Presidente da República recordou que no início da pandemia também “havia dúvidas sobre a utilidade das máscaras”.

O Presidente da República, Marcelo de Rebelo de Sousa, disse esta quinta-feira esperar que a vacinação contra a covid-19 venha a cobrir também a faixa etária dos 12 aos 15 anos. “Estou muito esperançado de que seja rápida a vacinação dos que estão entre os 16 e os 17 anos e que seja possível ulteriormente chegar-se àquilo que ainda não é para agora, mas que espero que venha a acontecer no futuro nas idades entre os 12 e os 15 anos”, referiu em declarações aos jornalistas no Palácio de Belém, depois de felicitar Pedro Pichardo pela conquista de uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

“Já acontece na Madeira, mas espero que venha a acontecer nos Açores e no Continente”, acrescentou ainda Marcelo Rebelo de Sousa, notando também o avanço na vacinação em Portugal.

“Espero que a vacinação vá avançando, de acordo com as prioridades que estão definidas, e cobrindo até ao limite possível a população portuguesa. Estamos a descer em idade, aumentando em percentagem à medida que desce a idade ainda não coberta”, disse.

Sobre as dúvidas relativas à vacinação da população mais nova, o Presidente da República recordou que “no início havia dúvidas sobre a utilidade das máscaras”. “Eu andei a pregar no deserto durante umas semanas ou meses acerca da utilidade das máscaras e dois meses depois concluía-se que eram fundamentais”, sustentou. “Tudo tem o seu tempo e está a correr bem a vacinação”, afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa disse que é necessário que, quanto à vacinação dos jovens dos 12 aos 15 anos, não haja “nenhuma objecção definitiva”. “A prática tem mostrado que aquilo que num certo momento se considerava ser uma realidade, uns meses depois é outra realidade.”

“As dúvidas que existem quanto à vacinação em idades mais baixas não são tanto dúvidas de princípio quanto, como ontem esclareciam as autoridades sanitárias, de momento. Não se discute o momento, diz-se que nesta fase ainda não. Mas temos de ter paciência”, disse.

As declarações do Presidente da República chegam um dia depois de a Direcção-Geral da Saúde ter esclarecido que os adolescentes saudáveis não devem ter acesso à vacinação contra a covid-19 na fase actual, ao contrário do que tinha afirmado Marcelo, o Ministério da Saúde e a própria directora-geral, Graça Freitas.