Há mais cinco arguidos no caso da morte de Ihor Homenyuk. Serão seguranças

Depois de três inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) terem sido condenados a 10 de Maio pela morte de Ihor Homenyuk no centro do aeroporto a 12 de Março de 2020, o Ministério Público constituiu recentemente mais cinco arguidos pelo crime de omissão de auxílio àquele cidadão ucraniano. Ao que o PÚBLICO apurou os arguidos serão seguranças da empresa Prestibel e são suspeitos numa investigação que está em segredo de justiça e que decorre do despacho de acusação feito a 30 de Setembro do ano passado contra os três inspectores do SEF.