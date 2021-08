Dezasseis albufeiras com mais de 80% de água no final de Julho

Segundo dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, as bacias do Mondego (82,7%), Guadiana (78,1%), Douro (76,3%), Tejo (75%), e Cávado e Oeste (ambas com 73%) tinham os níveis mais altos de armazenamento no final de Julho.

Dezasseis das 60 albufeiras monitorizadas tinham, no final de Julho, disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e cinco apresentavam disponibilidades inferiores a 40%, segundo dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH).

Segundo o SNIRH, no último dia do mês de Julho, comparativamente com o mês anterior, verificou-se uma descida no volume armazenado em todas as bacias hidrográficas monitorizadas.

As bacias do Barlavento (24,4%), Mira (46,4%) e Lima (48%) apresentavam no final de Julho a menor disponibilidade de água.

A informação disponibilizada refere ainda que os armazenamentos de Julho de 2021 por bacia hidrográfica eram superiores às médias de armazenamento de Julho dos últimos 20 anos (1990/91 a 2019/20), excepto para as bacias do Lima, Mira e Ribeiras do Algarve.

A cada bacia hidrográfica pode corresponder mais do que uma albufeira.