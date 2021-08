IL quer acabar com o cartão do adepto que começa a ser usado amanhã no campeonato

Na véspera do arranque da nova época desportiva, quando se vai começar a usar o cartão do adepto, que permite o acesso às zonas restritas nos estádios para as claques, a Iniciativa Liberal (IL) entregou um projecto de lei na Assembleia da República em que propõe a revogação do cartão. O deputado João Cotrim de Figueiredo argumenta que a experiência internacional provou que o cartão é uma medida “ineficaz”, que “cria castas e adeptos, complica as deslocações a jogos fora, estigmatiza cidadãos através da burocratização do desporto e dificulta a vivência do desporto em família”.