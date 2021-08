Um discurso anti-racista em Belém

Resolver um problema começa com o seu reconhecimento. O facto de o problema do racismo na sociedade portuguesa estar a ser reconhecido nas mais altas instâncias do Estado é um passo fundamental na luta para o combate à discriminação racial.

Portugal tem uma relação complicada com o racismo, tão complexa que genericamente nega a sua existência. Talvez a melhor síntese do pensamento médio nacional esteja contida na célebre frase de Rui Rio, depois das manifestações anti-racismo em Portugal: “Ainda entendo na América, onde aquilo aconteceu, agora aqui em Portugal, mas a que propósito? Ainda ficamos é racistas com tanta manifestação anti-racista. Não noto isso na sociedade portuguesa, não há racismo na sociedade portuguesa.” Na verdade, a frase de Rui Rio é um espelho nítido da nação – o líder do PSD exprimiu exactamente o que os portugueses gostam de pensar sobre si próprios, numa espécie de idealização que só a psicanálise dos povos possa explicar. Quando Rui Rio defendeu esta ideia, o deputado do Chega já tinha mandado, seis meses antes, uma colega deputada negra “para a sua terra”, propondo que fosse “devolvida ao seu país de origem”.

Por tudo isto, o que fez Marcelo nesta sexta-feira, ao saudar os atletas que conquistaram as medalhas olímpicas na sequência da medalha de ouro de Pedro Pichardo e ao apontar claramente o problema do racismo existente na sociedade, costuma ser raro no Estado português.

Talvez a declaração anti-racista do Presidente tenha sido abalroada pela defesa da vacinação da faixa etária dos 12 aos 15 anos, que o Presidente defende contra aqueles que são, por agora, os planos da DGS. Mas vale a pena registar que Marcelo, ao saudar os atletas e ao afirmar a sua diversidade étnica, apontou a existência na sociedade de “tantos que aberta ou veladamente têm na cabeça fantasmas de discriminação étnica ou racial”. A estes aconselhou que se lembrem de que, “quando se orgulham com medalhas nas Olimpíadas”, essas são devidas “a todos eles: portugueses hoje, mas de várias origens e várias etnias”.

Num assunto de que o poder político costuma fugir como o diabo da cruz, o Presidente da República aproveitou bem o ouro de Pichardo quando defendeu que tem de “se fazer avançar esta riqueza noutros domínios onde tem sido mais difícil fazer chegar ao topo aqueles que vêm de origens diversas”.

Resolver um problema começa com o seu reconhecimento. O facto de o problema do racismo na sociedade portuguesa estar a ser reconhecido nas mais altas instâncias do Estado é um passo fundamental na luta para o combate à discriminação racial.