Como as árvores ajudaram uma antiga cidade maia a vencer o calor

Este Verão, muitas áreas dos Estados Unidos da América têm sofrido secas históricas. As alterações climáticas provocaram um aumento da temperatura e os níveis de chuva e neve estão abaixo do normal em certas regiões. Como consequência, há menos água para beber e para cultivo. Isto também significa um clima quente, o que pode ser difícil de suportar, sobretudo em cidades cimentadas e com pouca natureza – que são conhecidas como “ilhas de calor urbanas”.