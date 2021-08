De Hollywood às ruas de outros tempos: ele dá cor a um mundo a preto e branco

A colorização de fotografias antigas combina "as três paixões" de Sébastien de Oliveira: a pintura, a fotografia e a História. Filho de pai português e mãe francesa, o artista, que já trabalhou como ilustrador na área da arquitectura e da moda, começou há cinco anos a colorir fotografias. Inicialmente, interessavam-lhe as das guerras mundiais, mas agora está mais virado para "simples paisagens de rua ou pacíficas situações do quotidiano, ou actores da era de ouro de Hollywood", escreve ao P3.

Colecciona fotos antigas, já a cores, para ter "referências, inspiração e evitar anacronismos" — mas, salvaguarda, "as colorizações são uma visão mais etérea da realidade do que uma vontade de tornar as imagens no que seriam se fossem captadas por câmaras modernas". Inspira-se também "nas cores do cinema dos anos 50, ou no autocrome dos irmãos Lumière, onde a cor é mais impressionista do que realista".

Só há três meses é que decidiu partilhar este trabalho na conta de Instagram, mas já o mostrou no livro Extraordinary Voyages, da Louis Vuitton, onde foram publicadas 20 colorizações, e numa exposição em Dunquerque, com 40 colorizações de imagens da cidade captadas por uma fotógrafa durante a ocupação alemã na Segunda Guerra Mundial.