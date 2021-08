“Chefe dos chefes” da máfia calabresa detido com documentos portugueses falsos

Domenico Paviglianiti, uma das principais figuras da ‘Ndrangheta durante os anos 80 e 90, foi detido em Espanha para cumprir os 11 anos e oito meses que restam de uma pena pela morte de um italiano em 1989. Foi encontrado com documentos portugueses falsos, quase seis mil euros em dinheiro e seis telemóveis.

A polícia espanhola anunciou esta quinta-feira a detenção do responsável máximo da 'Ndrangheta, a máfia da região italiana da Calábria. Domenico Paviglianiti, de 60 anos, era um dos homens mais procurados de Itália. Conhecido durante os anos 80 e 90 como “o chefe dos chefes”, era uma das figuras de maior proeminência da máfia calabresa. Foi detido esta terça-feira quando saía da casa onde terá vivido nos últimos tempos, em Madrid, e tinha em sua posse documentos de identificação portugueses forjados, para além de quase seis mil euros em dinheiro e seis telemóveis.

A detenção foi resultado de uma acção conjunta da polícia espanhola com uma unidade dos Carabinieri italianos. Paviglianiti é acusado pelo Ministério Público transalpino da morte de Valente Fenice, morto a tiro em 1989, em Bolonha.

??Agentes de la @policia han detenido en #Madrid al máximo responsable de la Ndrangueta calabresa



Han intervenido:



??Documentación portuguesa falsa

??6 teléfonos móviles

??Casi 6.000€ en efectivo



Es considerado uno de los prófugos más buscados de #Italia pic.twitter.com/di47ZHSd2F — Policía Nacional (@policia) August 5, 2021

Domenico Paviglianiti já tinha sido detido em Madrid em 1996, numa operação em que outros 16 membros da organização foram presos, segundo o jornal espanhol El País. Foi extraditado para Itália três anos depois, onde foi condenado a 30 anos de prisão por um outro crime – e só não foi perpétua porque em Espanha, onde fora detido, essa pena não estava prevista. No entanto, acabou por não cumprir a pena devido a um recurso apresentado pelos seus advogados à justiça espanhola que levou o Tribunal Constitucional a anular a ordem de extradição para Itália. Sai em liberdade, mas volta a ser preso em 2005 por outro crime.

Segundo o jornal italiano Corriere della Sera, voltou a ser libertado em 2019, devido a um erro no cálculo da pena que foi entretanto detectado pelas autoridades italianas.

O líder da ‘Ndrangheta fugiu de imediato para para Espanha através das ligações da organização entre os dois países. Agora, volta a ser detido no âmbito da operação “Rosa de los Vientos" (Rosa dos Ventos) para cumprir 11 anos e oito meses que restam de uma pena de 16 anos pela morte de Valente Fenice.

Domenico Paviglianiti terá tido um papel importante na ‘Ndrangheta durante a segunda guerra interna da organização, entre os anos 80 e 90. A máfia da Calábria é uma das organizações criminosas mais poderosas de Itália e da Europa, responsável por uma grande parte do tráfico de cocaína que chega ao continente e com actividade também no negócio ilegal de armas.