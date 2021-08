Meghan Markle fez 40 anos e para celebrar lançou um novo projecto feminista

A duquesa de Sussex celebrou o seu 40.º aniversário esta quarta-feira, 4 de Agosto. Para assinalar a data, a mulher do príncipe Harry partilhou um vídeo cómico, com a actriz Melissa McCarthy, para apresentar uma nova iniciativa feminista. A ex-actriz pediu 40 minutos a 40 amigos para ajudarem uma mulher a voltar ao mercado de trabalho.

É a primeira vez que Meghan Markle aparece publicamente (ainda que virtualmente) desde que foi mãe pela segunda vez ─ Lilibet Diana nasceu a 4 de Junho. A duquesa está de volta ao trabalho com o lançamento da iniciativa “40x40”, apresentada num curto vídeo, recheado de humor, publicado na página da fundação Archewell.

A mulher do príncipe Harry aparece sentada no escritório com uma chávena de chá ao lado, num cenário típico da pandemia, preparada para uma reunião virtual. Do outro lado do computador surge a actriz norte-americana Melissa McCarthy, do filme A Melhor Despedida de Solteira, que pede a Meghan que celebre a data importante com uma reunião do elenco da série Suits ou com uma festa num iate. A comediante propõe ainda que façam tatuagens iguais, com a cara das duas e a legenda tatuada de “melhores amigas”.

Foto DR

No entanto, a duquesa tem uma ideia diferente e pede a Melissa McCarthy que seja um dos seus 40 amigos a participar no novo projecto de mentoria. No vídeo, Meghan Markle diz ver a mentoria como uma forma de ajudar as mulheres a recuperar a confiança em si próprias e, como consequência, a reconstruir a economia. “Para o meu aniversário, pedi a 40 amigos, activistas, atletas, artistas e líderes mundiais para ajudar a dar o pontapé de saída de um esforço global, ao contribuir com 40 minutos de mentoria para apoiar as mulheres na reentrada nos empregos”, sublinhou a ex-actriz.

A duquesa lamentou ainda que milhões de mulheres, em todo o mundo, tenham perdido o emprego durante a pandemia de covid-19, muitas deles com a responsabilidade de criar os filhos, cuidar de familiares e, ainda, orientar o ensino à distância. Meghan Markle tem-se mostrado empenhada no empoderamento feminino, ainda antes de se juntar à família real britânica. No ano passado, quando abandonaram a Inglaterra e deixaram de ser membros activos da monarquia, a mulher do príncipe Harry voltou a frisar o feminismo como uma das suas prioridades.

Foto O príncipe Harry a fazer malabarismo DR

O príncipe Harry não participa activamente no vídeo e deduz-se que este seja um projecto apenas de Meghan Markle. No entanto, podemos vê-lo nos “apanhados”, a fazer malabarismo na janela daquela que será a casa da família em Montecito, na Califórnia.

Fruto do acordo com a Netflix, os duques de Sussex vão produzir, em breve, uma série de desenhos animados sobre as aventuras de uma menina de 12 anos que é inspirada pelas mulheres influentes que contribuíram para a luta feminista.