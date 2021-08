O combate de Angelina Jolie pelas abelhas é também uma luta pelo ambiente

Além de tentar mitigar o efeito das alterações climáticas, do uso de pesticidas e do impacte de espécies invasoras nas abelhas, o programa da UNESCO e da Guerlain pretende também criar novas oportunidades para as mulheres.

As primeiras participantes do programa Mulheres pelas Abelhas — lançado pela UNESCO e pela Guerlain para proteger abelhas e criar mais condições de trabalho para mulheres — receberam os seus diplomas após um mês de formação intensiva no Sul de França. As certificações foram entregues pela mão da “madrinha” do programa, Angelina Jolie. “Sei que as mulheres que receberam os seus diplomas continuarão a partilhar o seu conhecimento pelo mundo. É um investimento em tudo o que tem de ser feito”, disse a actriz-activista, com o símbolo de uma abelha no vestido.