Joana Gomes Cardoso: “A falta de capacidade de síntese pode levar uma pessoa ao desespero”

A presidente da EGEAC – Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural de Lisboa diz que a pessoa viva que mais admira é a avó, “que tem 99 anos e é a pessoa com mais cabeça da família”.

Qual a sua ideia de felicidade perfeita?

Comer gelados na praia num dia de Verão.

Qual é o seu maior medo?

Ter muitas contas para pagar.

Na sua personalidade, que característica mais a irrita?

Fico impaciente com a minha impaciência.

E qual o traço de personalidade que mais a irrita nos outros?

A falta de capacidade de síntese pode levar uma pessoa ao desespero.

Que pessoa viva mais admira?

A minha avó, que tem 99 anos e é a pessoa com mais cabeça da família.

Qual a sua maior extravagância?

Fazer o que gosto.

Qual o seu estado de espírito neste momento?

Zen (estou de férias).

Qual a virtude que pensa estar sobrevalorizada?

As virtudes em geral estão subvalorizadas. Sobrevalorizado, diria o multitasking e os anglicismos, mas acho que ainda não são virtudes.

Em que ocasiões mente?

Em questionários Proust.

O que menos gosta na sua aparência física?

Podia ser mais alta para chegar mais facilmente aos armários da cozinha.

Entre as pessoas vivas, qual a que mais despreza?

Devo desprezar tanto que não me lembro de nenhuma em particular.

Qual a qualidade que mais admira num homem?

Um bom cérebro.

E numa mulher?

O mesmo.

Diga uma palavra – ou frase – que usa com muita frequência.

Obrigada.

O quê ou quem é o maior amor da sua vida?

O café matinal.

Aonde e quando se sente mais feliz?

A ouvir Miles Davis com os meus filhos.

Que talento não tem e gostaria de ter?

Desenhar e cozinhar.

Se pudesse mudar alguma coisa em si, o que é que seria?

A idade.

O que considera ter sido a sua maior realização?

Concluir um mestrado entre dois bebés foi difícil.

Se houvesse vida depois da morte, quem ou o quê gostaria de ser?

Um gato no antigo Egipto.

Onde prefere morar?

Ao pé da água.

Qual o seu maior tesouro?

As minhas memórias.

O que considera ser o cúmulo da miséria?

Não acreditar em nada, não ter esperança ou horizonte.

Qual a sua ocupação favorita?

A desocupação – “ai que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer”, já dizia Pessoa.

A sua característica mais marcante?

Gostar de pessoas.

O que mais valoriza nos amigos?

A partilha.

Quem são os seus escritores favoritos?

Impossível listar, tenho admiração por tantos. Mas o meu pai diria que a vida está toda no Balzac.

Quem é o seu herói de ficção?

O Garfield.

Com que figura histórica mais se identifica?

Calamity Jane.

Quem são os seus heróis na vida real?

Nos anos em que trabalhei na Amnistia Internacional tive a sorte de conhecer heróis e heroínas de carne e osso, da Birmânia, Rússia, Uzbequistão e de outros lados. Na Cova da Moura também conheço algumas.

Quais os nomes próprios de que mais gosta?

Michelle e Barack.

Qual o seu maior arrependimento?

Não ter passado mais tempo com o meu pai.

Como gostaria de morrer?

Pacificamente.

Qual o seu lema de vida?

Não tenho, mas ocorreu-me aquela canção do Sérgio Godinho – A vida é feita de pequenos nadas.