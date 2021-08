Grécia, Macedónia do Norte e Turquia continuam a combater a vaga de incêndios e UE envia mais apoio

Ao som dos alarmes de evacuação, os habitantes de muitas localidades do sul e leste da Turquia têm empilhado os seus poucos pertences e retirados por mar em embarcações de elementos da guarda-costeira turca, mobilizados no porto de Oren, sul do país. Outros foram conduzidos por via terrestre.

Nas proximidades, a central térmica de Milas, que armazena milhares de toneladas de carvão, tem suscitado apreensões, ao permanecer ameaçada por um fogo violento atiçado pelo vento. Esta quinta-feira, a autoridade regional indicou que “todos os produtos químicos explosivos” foram retirados deste complexo estratégico.

Uma inspecção inicial revelou que o fogo, que se aproximou da central durante a noite, não provocou “danos sérios nas unidades principais” indicou o gabinete do Presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Dou outro lado do mar egeu, a Grécia também permanece confrontada com incêndios que os peritos relacionam sem equívoco ao aquecimento do planeta, com temperaturas que têm oscilado entre os 40 e os 50 graus.

Se alguns ainda questionam sobre a realidade do aquecimento global, que venham ver aqui a intensidade desse fenómeno”, declarou o primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis na cidade de Olímpia, no oeste do Peloponeso, e onde deflagrou um preocupante incêndio.

Os bombeiros esforçavam-se esta quinta-feira de proteger a zona arqueológica envolvente, onde decorreram os primeiros jogos olímpicos da antiguidade. A cidade da Antiga Olímpia, habitualmente repleta de turistas nesta estação, e outras sete localidades das imediações foram evacuadas na quarta-feira.

“Efectuamos um esforço titânico em diversas frentes”, declarou na quarta-feira o ministro-adjunto grego da Protecção civil, Nikos Hardalias, citado pela agência noticiosa AFP.

A capital Atenas também permanecia envolta por espessos fumos devido a um incêndio que se reactivou, enquanto era determinado um inquérito para detectar a sua origem.

A 200 quilómetros da capital, um outro fogo incontrolado continua a consumir floresta e vegetação na ilha de Eubeia, onde diversas povoações e um mosteiro estavam cercados pelas chamas, e já com as populações retiradas para locais mais seguros.

Pelo menos oito pessoas morreram e dezenas foram hospitalizadas nos incêndios que têm flagelado o sul da Turquia. Na Grécia, apenas têm sido registados feridos ligeiros.

Nas últimas 24 horas, mais de 110 incêndios assolaram as florestas da Grécia e 180 na Turquia desde o final de Julho.

Segundo o Copernicus, o Observatório da Terra da UE, o mês de Julho foi o segundo mais quente jamais registado na Europa.

Perante a prevalência dos fogos, a Comissão Europeia anunciou esta quinta-feira que a Suécia, França Áustria e Bulgária vão aumentar o apoio da UE para ajudar a extinguir os fogos na Grécia, e ainda da vizinha Macedónia do Norte.

“A UE está a enviar meios de extinção de incêndios adicionais para a Grécia e Macedónia do Norte para apoiar a resposta local”, indicou na rede social Twitter o comissário europeu da Gestão de crises, Janez Lenarcic.

Na quarta-feira, Bruxelas anunciou que aviões de Chipre estavam a prestar apoio à Grécia, para além de uma equipa de bombeiros. Indicou igualmente que a Eslovénia iria enviar uma equipa de 45 bombeiros para a Macedónia do Norte.

O Mecanismo de protecção civil da UE está destinado a reforçar a cooperação entre os Estados-membros da União e outros seis países participantes, no âmbito da protecção civil com o objectivo de melhorar a prevenção, preparação e resposta perante catástrofes.

