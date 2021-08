O Código dos Contratos Públicos, primeira vítima dos disparos da bazooka

1. Com a publicação da lei n.º 30/2021, de 21 de maio, foi trazida uma nova (mais uma...) vaga de regras sobre contratação pública para o nosso ordenamento jurídico. Depois de uma versão inicial da reforma apresentada pelo Governo, que foi desfeita pelo parecer do Tribunal de Contas, entregue no Parlamento a 28 de setembro, chegou-se a um primeiro acordo partidário, que garantia a sua aprovação. Diploma assim votado favoravelmente na Assembleia da República, mas que faleceu pouco tempo depois, às mãos do Presidente da República. Tudo em 2020. Já em 2021, com base num novo acordo partidário, outro diploma foi aprovado, corporizando a reforma ao Código dos Contratos Públicos, de 2008. Que já tinha sido muito alterado, em 2012 e 2017.